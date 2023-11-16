Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. İşlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan E.C'yi kent merkezinde yakaladı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün okullarında görev yapan eski öğretmen E.C, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Politika