Kılıçdaroğlu: Tüm Kanalların Aynı İçerikle Yayın Yapmasını Bir Daha Göremeyeceksiniz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam gazetecilerin sorularını yanıtladığı TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, KANAL 24, ÜLKE TV, TV Net, Habertürk, TV 100, Haber Global, TGRT Haber, Bengü Türk, Akit TV'nin de aralarında bulunduğu 30'a yakın televizyon kanalında tek ve ortak yayın yapılmasını eleştirdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; "Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz" mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam gazetecilerin sorularını yanıtladığı TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, KANAL 24, ÜLKE TV, TV Net, Habertürk, TV 100, Haber Global, TGRT Haber, Bengü Türk, Akit TV'nin de aralarında bulunduğu 30'a yakın televizyon kanalında tek ve ortak yayın yapılmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz…"