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Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu

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Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Suriye politikasına ilişkin "Düğmeyi yanlış iliklemeyin" başlıklı 6 maddelik bir bildiri yayımladı. Mesajda "Suriye Cumhuriyeti; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak yeniden yapılanmalıdır" ve "Çoklu yapıların oluşturduğu kültürel zenginlikler korunmalı ve bu zenginliğe saygı duyulmalıdır" gibi maddeler yer aldı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın Suriye politikasına ilişkin "Düğmeyi yanlış iliklemeyin" başlıklı 6 maddelik bir manifesto yayımladı. İktidarın yapması gereken adımları sıralayan Kılıçdaroğlu, "Suriye'nin yeniden kuruluşunda ülkedeki bütün etnik ve inanç yapılarını hesaba katmalı, muhatap almalı ve herkesin kendini güvende hissedeceği bir yeni yönetime destek vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: DÜĞMEYİ YANLIŞ İLİKLEMEYİN

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, HTŞ tarafından başlatılan isyan ile sona ermişti. Esad döneminin bitmesi ile Türkiye ile Suriye arasında yeni politikaya gidilmişti. Suriye ile Türkiye arasındaki duruma ilişkin Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uyarılarda bulundu. İktidara Suriye konusunda 'Düğmeyi yanlış iliklemeyin' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Suriye'nin yeniden kuruluşunda ülkedeki bütün etnik ve inanç yapılarını hesaba katmalı, muhatap almalı ve herkesin kendini güvende hissedeceği bir yeni yönetime destek vermeliyiz." dedi.

6 MADDELİK SURİYE MANİFESTOSU

X hesabında yaptığı paylaşımın sonlarına doğru ise Kılıçdaroğlu, 6 maddeli bir manifesto yayımladı. Kılıçdaroğlu 'bu bağlamda' diyerek şunları sıraladı:

1.? Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı ve başta İsrail olmak üzere uluslararası hukukun gereklerine tüm ülkeler uymalıdır.

2.? Suriye Cumhuriyeti; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak yeniden yapılanmalıdır.

3.? Tüm kimlikler ve inançlar yeni Suriye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altında olmalı, yurttaşlar açısından eşitlik yaşamın her alanında uygulanmalıdır.

4.? Devlet, tüm kimliklere ve inançlara eşit davranmalı, uygulamada ayrıcalıklı bir anlayışa asla izin vermemelidir.

5.? Çoklu yapıların oluşturduğu kültürel zenginlikler korunmalı ve bu zenginliğe saygı duyulmalıdır.

6.? Bu bağlamda Türkiye üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeli, ülkemizin ve bölge coğrafyasının geleceği için laik ve demokratik bir Suriye'nin inşaasına katkı sunmalıdır.

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEğri otur doğru konuş:

Ne bu her yerde her zaman laiklik dayatması ! Bi çiktir git yaa

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Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Gündemde kalmak icin cırpınıyor soytarı

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Haber Yorumlarıgirilmez:

uyan artık sen bir hiçsin

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Haber YorumlarıDemir Acer:

yav he he mutfak krali sahte gandi

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Haber YorumlarıSerdar Torlak:

Bu adam daha dün esatla görüşüp aceba Esad’a laik bir düzene geçmi dicekti la senin düşündünü devlet derin devlet düşünemiyormu seni de biliyoruz nedenini de saat sizden di şimdi esatcıların Sünnilere yaptı eziyeti Sünniler yapmasının peşindesin de yapmazlar sizin zihniyet gibi bozulmazlar sen otur o fakir görünümlü mutfağında yemek yap başkan yardımcın eko ve mahsuru yanına al başkan sen önce partıden nasıl indirildin onu anlat insanlarda bilsin paraya basıp kendi delegeleri nasıl satın aldılar

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