Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın Suriye politikasına ilişkin "Düğmeyi yanlış iliklemeyin" başlıklı 6 maddelik bir manifesto yayımladı. İktidarın yapması gereken adımları sıralayan Kılıçdaroğlu, "Suriye'nin yeniden kuruluşunda ülkedeki bütün etnik ve inanç yapılarını hesaba katmalı, muhatap almalı ve herkesin kendini güvende hissedeceği bir yeni yönetime destek vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: DÜĞMEYİ YANLIŞ İLİKLEMEYİN

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, HTŞ tarafından başlatılan isyan ile sona ermişti. Esad döneminin bitmesi ile Türkiye ile Suriye arasında yeni politikaya gidilmişti. Suriye ile Türkiye arasındaki duruma ilişkin Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uyarılarda bulundu. İktidara Suriye konusunda 'Düğmeyi yanlış iliklemeyin' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Suriye'nin yeniden kuruluşunda ülkedeki bütün etnik ve inanç yapılarını hesaba katmalı, muhatap almalı ve herkesin kendini güvende hissedeceği bir yeni yönetime destek vermeliyiz." dedi.

6 MADDELİK SURİYE MANİFESTOSU

X hesabında yaptığı paylaşımın sonlarına doğru ise Kılıçdaroğlu, 6 maddeli bir manifesto yayımladı. Kılıçdaroğlu 'bu bağlamda' diyerek şunları sıraladı:

1.? Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı ve başta İsrail olmak üzere uluslararası hukukun gereklerine tüm ülkeler uymalıdır.

2.? Suriye Cumhuriyeti; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak yeniden yapılanmalıdır.

3.? Tüm kimlikler ve inançlar yeni Suriye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altında olmalı, yurttaşlar açısından eşitlik yaşamın her alanında uygulanmalıdır.

4.? Devlet, tüm kimliklere ve inançlara eşit davranmalı, uygulamada ayrıcalıklı bir anlayışa asla izin vermemelidir.

5.? Çoklu yapıların oluşturduğu kültürel zenginlikler korunmalı ve bu zenginliğe saygı duyulmalıdır.

6.? Bu bağlamda Türkiye üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeli, ülkemizin ve bölge coğrafyasının geleceği için laik ve demokratik bir Suriye'nin inşaasına katkı sunmalıdır.