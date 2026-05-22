Karar, Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine dönmesine ilişkin kararı, icra memurları tarafından Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi.

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin kararını Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışma ofisinde tebliğ etti. İcra memurları ile birlikte gelen davacılardan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, "Görevlendirmeyi tebliğe geldik genel başkanımıza" dedi. Üregen, tebliğin ardından yaptığı açıklamada ise "36'ncı Hukuk Dairesi bir karar verdi dün ve bu karar davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Artık bundan sonrası partimizin iç işleyişi ve iç siyasetine yönelik. Artık yeni bir süreç başladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum ve kendisinin partiyi birlik içerisine sokacağına inancım tam. Herkese, ülkemize, partililerimize, vatanımıza bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. CHP'nin genel başkanı şu an Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
