Kılıçdaroğlu, Konutundan Ayrılarak Çalışma Ofisine Geçti

CHP kurultayı davasında mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla yeniden genel başkanlığı devralan Kemal Kılıçdaroğlu, konutundan ayrılarak çalışma ofisine geçti. Kendisini destekleyen bir grup slogan atarken, konvoya polis eskortluk yaptı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği 'mutlak butlan' kararının 2'nci gününde Kılıçdaroğlu konutundan çıktı. Mahkemenin CHP'deki görevine dönmesi yönünde karar verdiği Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde Çankaya'nın Çukurambar Mahallesi'nde bulunan konutundan ayrılırken, yaklaşık 20 kişilik grup, 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganı attı. Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna polis eskortluk yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'in de yer aldığı konvoy eşliğinde Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan çalışma ofisine geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
