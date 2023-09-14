Kılıçdaroğlu: Madımak davasının kapatılması suç ortaklığıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Madımak davasında 'zaman aşımı' ile kapatılmasına ilişkin, "Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması sonucu 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın kapatılmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz. Bu karar adalet için Türk Milleti adına değil, tek bir kişinin isteği doğrultusunda verilmiştir. Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır" dedi.