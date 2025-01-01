Üye Girişi
Haberler
ABD'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz
Belediye başkanını yalanlayan FBI, şimdi de ağız değiştirdi
Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü
Suriye'nin yeni lideri, PKK ile ilk kez görüştü
Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi
İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
İngiliz liderden küstah paylaşım! Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı

"Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "Geliyor gelmekte olan" notunu düştü. Ağaç'ın paylaşımı, "Kılıçdaroğlu siyasete geri mi dönüyor?" yorumlarına neden oldu.

CHP'de genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e bırakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete geri dönüp dönmeyeceği gündemden hiç düşmedi. Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamalarda dönmeyeceğini belirtirken, eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN?"

Kılıçdaroğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Ağaç altına, "Geliyor gelmekte olan" notunu düştü. Ağaç'ın paylaşımı, "Kılıçdaroğlu siyasete geri mi dönüyor?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kılıçdaroğlu geri dönüyor' dedirten cinsten paylaşım

KILIÇDAROĞLU: BU PARTİNİN DELEGELERİ VAR

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, konuya ilişkin şunları söylemişti: 'Bu partinin delegeleri var, kurumsal bir kimliği var. Parlamentoya girdiğimde de hiçbir zaman 'ben genel başkan olacağım' diye bir düşüncem olmadı. O dönemde de delegeler, parti istediği için ben genel başkan oldum. Daha sonraki süreçlerde de hiçbir zaman 'ben genel başkan olacağım, ey delegeler gelin bana imza verin' demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim." "

Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Doğal gaz ücretlerinde milyonları ilgilendiren değişiklik
img

Bu kez Taksim Meydanı'ndalardı! Karşılarında görenler şaşırdı
img

Televizyon izleyen annesini tek cümlesiyle ağlattı
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Senin zamanında Ulusalcı ve Milliyetçi oylar başka partilere kaydı ve küstürüldü. İktidarın da oyuncağı oldun. Utanmadan geri mi döneceksin?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre ipekli:

AKP ye Dexter vermesi Greek yoksa plan bozulacak.... Yazıklar olsun bu ülke ile yaptığınız kötü işler Yazıklar olsun Hepiniz ülkeyi yok etmeye çalışıp gizli ajandanızı göstere göstere yapıyorsunuz. Allah'a havale ediyorum.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuzaffer Karaman:

bı gıt dede yaaa ısıne bak torunlarınla oyna.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNurullah Aydın:

GEL GEL KEMALL SEN YİNE BUNLARA GÖRE İYİSİN EN AZINDAN PARİSTE ŞARAP PARTİSİ VERMEDİN RAKI 140 TL OLACAK DEMEDİN KONSERLERE PARA YEDİRMEDİN

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

Özgür den bi cacık olmaz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Elma:

İyi bir mulefetlik yapyor diğerlerine göre Rakibinin karsısında tek dik doran kiliçlar oğlu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGenco:

Göreceğimizi gördük ve gelen gideni aratıyor kanaatine vardık. Dolayısıyla gelsin gelmekte olan…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİSA KARAOSMANOĞLU:

Özgür ÖZEL FOS ÇIKTI. İMAM İLE MÜEZZİN ARASINDA EZİLDİ.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan eren:

geeeeeeeelll kemal geeeeeelll. oylarimiz dustu gittinden buyana.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın'dan Hadise'ye 'Narin' tepkisi
Hadise'ye Demet Akalın'dan olay tepki! Yaptığı yorum kavga çıkarır
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart
Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Şarkıcı Bayhan, Gassal'da oynayacak
Bayhan, oyunculuğa soyundu! Fırtına gibi başlayan dizide rol alacak

Son Dakika Haberleri

2 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 2 Ocak Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Ocak Ümraniye, Küçükçekmece, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Serik 1-2 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ocak Beypazarı, Sincan, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli 1-2 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1-2 Ocak İnegöl, Yıldırım, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1-2 Ocak Aliağa, Karabağlar, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 1-2 Ocak Yüreğir, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 1-2 Ocak Karatay, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.