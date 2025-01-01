"Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım

CHP'de genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e bırakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete geri dönüp dönmeyeceği gündemden hiç düşmedi. Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamalarda dönmeyeceğini belirtirken, eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN?"

Kılıçdaroğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Ağaç altına, "Geliyor gelmekte olan" notunu düştü. Ağaç'ın paylaşımı, "Kılıçdaroğlu siyasete geri mi dönüyor?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

KILIÇDAROĞLU: BU PARTİNİN DELEGELERİ VAR

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, konuya ilişkin şunları söylemişti: 'Bu partinin delegeleri var, kurumsal bir kimliği var. Parlamentoya girdiğimde de hiçbir zaman 'ben genel başkan olacağım' diye bir düşüncem olmadı. O dönemde de delegeler, parti istediği için ben genel başkan oldum. Daha sonraki süreçlerde de hiçbir zaman 'ben genel başkan olacağım, ey delegeler gelin bana imza verin' demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim." "