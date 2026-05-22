CHP'nin 3 parti avukatı görevden alındı

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesi kararı verilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 parti avukatını görevden aldı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı hakkındaki 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, partinin 3 avukatını gönderdiği azilnameyle görevinden aldı. Görevden alınan avukatların, Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş olduğu öğrenildi.

