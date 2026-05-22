CHP'nin 3 parti avukatı görevden alındı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultayıyla ilgili kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, partinin üç avukatını azilnameyle görevden uzaklaştırdı.

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesi kararı verilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 parti avukatını görevden aldı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı hakkındaki 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, partinin 3 avukatını gönderdiği azilnameyle görevinden aldı. Görevden alınan avukatların, Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
