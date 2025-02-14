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Kılıç, Münih'te STK Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye'deki gurbetçilerin sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın Münih kentinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle bulunduğumuz Münih'te Başkonsolosluğumuz ev sahipliğinde STK temsilcileriyle bir araya geldik. Yıllardır Almanya'da gurbetçi olarak yaşayan hemşehrilerimizle hasbihal ederek onların sorunlarını ve önerilerini dinledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
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