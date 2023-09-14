KESK, Madımak katliamı davasının düşürülmesine tepki gösterdi

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), 3 firari sanık yönünden devam eden Madımak katliamı davasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine; "İnsanlık suçlarında zaman aşımı olmaz. Madımak faillerini birer birer 'ak'layan iktidar davayı kapatsa da biz kapatmıyoruz. 33 canımızı unutmadık, unutturmayacağız" açıklamasıyla tepki gösterdi.

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), Twitter (X) üzerinden yapılan açıklamayla 3 firarı sanık yönünden devam eden Madımak katliamı davasının bugün zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. KESK'ten yapılan açıklama şöyle:

"Sivas Katliamı davasında zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verildi. İnsanlık suçlarında zaman aşımı olmaz. Madımak faillerini birer birer 'ak'layan iktidar davayı kapatsa da biz kapatmıyoruz. 33 canımızı unutmadık, unutturmayacağız"