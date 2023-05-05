Kaya: 'Tekstilkent'in takipçisi olacağız'

Bir yandan seçim çalışmalarını sürdüren, bir yandan sandık güvenliği konusunda alınması gereken güvenlik önlemleri üzerinde duran İYİ Parti Milletvekili Adayı Zekai Kaya, bir başka yandan da Erzurum meselelerini gündeme getirmeye gayret gösteriyor.

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) işbirliğinde yürütülen Tekstilkent Projesi kapsamında kurulan fabrika binaları ile OSB Teknik Meslek Lisesi'nde yaşanan göçük, çöküntü ve yıkımların görmezlikten gelindiğini ve unutturulmak istendiğini belirten Zekai Kaya, şu açıklamayı yaptı; "O projenin devlete millete maliyetini herkes merak ediyor. Üç yıl kadar önce yapılan açıklamalarda Tekstilkent Erzurum'da işsizliğe çare bir büyük proje olarak sunulmuştu. Bizim de isabetli bulduğumuz bu proje, ne yazık ki yanlış yer seçimi yüzünden kabusa dönüştü. Milyonlarca lira harcanarak yaptırılan fabrika binaları, parçalanan yolları ile Tekstilkent deprem bölgesinden farksız hal aldı. Hiçbir yetkilinin görmek, duymak, konuşmak istemediği, üstünü örttüğü Tekstilkent skandalı ile ilgili bir soruşturma var mı? Bu skandalın, bu ayıbın sorumluları şimdiye kadar neden hakim karşısına çıkartılmadı? İYİ Parti olarak bu konunun yakın takipçisiyiz. 14 Mayıs'tan sonra Erzurum insanının hayallerini yıkanlardan inşallah hesabı sormak bize nasip olacak." - ERZURUM