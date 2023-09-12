KARS'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

KARS'ta düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında, çok sayıda tarihi eser ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 1 iş yeri ile Mezra köyündeki 1 evde tarihi eser olduğunu belirledi. 2 adrese yapılan eş zamanlı baskında 2 heykel, 1 gözyaşı şişesi adı verilen vazo, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 66 tabanca fişeği ve 1 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ç. (53) ile E.B.B. (32) hakkında soruşturma başlatıldı.