Kars merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Kars merkezli 12 ilde teröristlere yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 29 şüpheliden 4'ü, gözaltına alındı. Operasyonlar halkın desteğiyle başarıyla devam ediyor.

Terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kars merkezli Muş, İstanbul, Hakkari, İzmir, Bursa, Kocaeli, Erzurum, Gaziantep, Bitlis, Şırnak, Mardin'de operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 4'ü, jandarma ekiplerince yakalandı. Firari 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kars Valiliği'nden de yapılan yazılı açıklamada, "Operasyonlar halkımızın desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.

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