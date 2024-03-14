Kadri Kabak kimdir? AK Parti Aydın- Didim Belediye Başkan adayı Kadri Kabak kaç yaşında, nereli?
Kadri Kabak kimdir? AK Parti Aydın- Didim Belediye Başkan adayı Kadri Kabak kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Aydın-Didim Belediye Başkan adayı Kadri Kabak merak ediliyor. Kabak'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgileri içeren bu haber, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki adayını daha yakından tanımanızı sağlayacak.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Aydın- Didim Beleidye Başkan adayı Kadri Kabak oldu. Peki, Kadri Kabak kimdir? AK Parti Aydın- Didim Belediye Başkan adayı Kadri Kabak kaç yaşında, nereli?
KADRİ KABAK KİMDİR?
- 24.02.1970 tarihinde Aydın'ın Didim ilçesinde dünyaya geldi.
- İlköğrenimi Didim'de Atatürk İlkokulunda tamamladıktan sonra Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesinde orta ve lise öğrenimini tamamladı.
- 1988-1992 tarihleri arasında öğrenim gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda İş Müfettişi Yardımcısı olarak göreve başladıktan sonra, 1997 yılında İş Müfettişi olarak atandı.
- İş Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkanlığındaki İş Müfettişi olarak teftiş görevleri yürütmenin yanında, sırasıyla refakat müfettişi olarak görev yaptı.
- 2002 yılında İş Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkan Yardımcısı olarak atandı.
- Kurumum adına birçok komisyon ve heyetlerde başkan, koordinatör ve üye olarak görev aldı. Birçok panel ve toplantılarda konuşmacı olarak görev yaptı.
- ÇASGEM tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Kurslarında, Eğitmen olarak görev aldı.
- Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ATMER) İş Hukuku konularında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Sosyal Politika konularında uzun yıllar ders verdi.
- 26.12.2012-12.02.2017 İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 13/02/2017-09/11/2018 Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütüp, 2019 yılı Mahalli İdare Seçimlerinde Aydın/Didim ilçesinden Belediye Başkanlığına Aday Adayı oldu. 18/01/2019 tarihinden bu yana İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak görev yapmaktadır.
- A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanıdır.
- Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
- Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.