İYİ Partili Taş, Burdur'da partililerle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Burdur'da partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Partiye katılanlara rozetlerini takan Taş, "Bu coğrafyadaki insanlar ne kadar güçlü; hem ekonomik hem de manevi olarak ne kadar dik durursa, Türkiye Cumhuriyeti devleti de o kadar güçlü olacaktır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Burdur'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Burada konuşan Ayyüce Türkeş Taş, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirtti. Bu dönemde şehirlerin ve vatandaşların sorumluluğunun arttığını dile getiren Taş, Burdur'un milli mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Taş, "Bu coğrafyadaki insanlar ne kadar güçlü; hem ekonomik hem de manevi olarak ne kadar dik durursa, Türkiye Cumhuriyeti devleti de o kadar güçlü olacaktır" dedi.

'TÜRK MİLLETİ, BÜYÜK BİR MİLLETTİR'

3 Mayıs Türkçülük Günü öncesinde Burdur'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Taş, Türk milletinin geçmişinde utanılacak bir leke olmadığını belirtti. Taş, "Türk milleti, insanla, doğayla ve diğer milletlerle barış içinde yaşamayı başarmış büyük bir millettir" diye konuştu. Türkiye'nin ekonomik, milli yapı açısından hassas bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Taş, üniter yapının ve milli değerlerin korunması gerektiğini söyledi.

'SORUNLARIN TEMELİNDE YANLIŞ YÖNETİM VAR'

Taş, ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı durmaya devam edeceklerini de vurguladı. Türkiye'nin zengin bir ülke olduğunu ancak sorunların temelinde yanlış yönetim, plansızlık ve liyakat eksikliğinin bulunduğunu savunan Taş, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini, toplumu ayrıştıran söylemlere karşı olduklarını anlattı. Taş, daha sonra Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu Amfi Bölümü'ndeki törende partiye katılanlara rozetlerini taktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı