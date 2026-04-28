İYİ Parti'li Akburak, madenlerin milli kaynaklarla çıkarılması gerektiğini söyledi

Güncelleme:
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, "Madenlerimizi kendi kaynaklarımızla çıkaralım. Nimetlerimizden başka ülkeler faydalanmasın, milli madencilik yapalım, vahşi madencilik yapmayalım." dedi.

Akburak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Giresun'daki madencilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin madenciliğe ihtiyaç duyduğunu dile getiren Akburak, madenciliğe değil, vahşi madenciliğe karşı olduğunu söyledi.

İYİ Parti'li Akburak, "Savunma sanayimizin çok güçlü olması lazım. Bunun için yeraltı kaynaklarımızın çıkarılması gerekiyor. Bu sebeple yeraltı kaynaklarımızın çıkarılmasıyla ilgili sorunum yok ama vahşi madenciliğe karşıyım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de, Avrupa ülkeleri, Kanada veya Avustralya gibi ülkelerde olduğu gibi madencilik yapılmasına hiç kimsenin ses çıkarmayacağını söyleyen Akburak, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasını anımsattı.

Ülkede maden alanında çalışan yerli firmalar olduğuna dikkati çeken Akburak, "Madenlerimizi kendi kaynaklarımızla çıkaralım. Nimetlerimizden başka ülkeler faydalanmasın, milli madencilik yapalım, vahşi madencilik yapmayalım." diye konuştu.

Akburak, Türkçenin sadece Türk hava yolu şirketlerinin değil, Türkiye'de faaliyet gösteren diğer hava yolu şirketlerinin uygulamalarında da kullanılmasını istedi.

Kaynak: AA / Adem Balta
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba

Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba

Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba

Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış