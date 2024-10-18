İtalya Başbakanı Meloni, Lübnan'daki insani krizi ele aldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile düzenlediği basın toplantısında, "UNIFIL'in hedef alınmasını kabul edilemez bulduğumu yineliyor ve bir kez daha tüm taraflardan bu askerlerin her birinin güvenliğinin garanti altına alınması için çaba göstermelerini istiyorum" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'a resmi ziyarette bulundu. Savaşın başlamasından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk Hükümet Başkanı olan Meloni, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Meloni, "Askeri tırmanışın başlamasından bu yana Lübnan'ı ziyaret eden ilk hükümet başkanı ve geçen yıl 7 Ekim'den bu yana 2 kez ziyaret eden tek hükümet başkanı olmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim. Bugün burada bulunmam her şeyden önce sivillere yönelik bir dayanışma ve yakınlık ifadesidir" dedi.

"Lübnan'da evlerinden edilen insanları desteklemeyi amaçlayan 17 milyon euro değerinde yardımı onayladık"

İtalya'nın haftalardır 21 günlük ateşkes için çağrıda bulunduğunu belirten Meloni, "Bu öneriyi kabul ettikleri için Başbakan'a ve bugün daha sonra görüşeceğim Meclis Başkanı Berri'ye teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim için çok ama çok önemli" şeklinde konuştu.

Ülkesinin insani krizlerin hafifletilmesine yönelik girişimlerde ön saflarda yer aldığını vurgulayan İtalya Başbakanı Meloni, "Gazze'ye "Gazze için Gıda" girişimimizle 47 tondan fazla gıda maddesi götürdük. Lübnan'da, askeri tırmanışın hemen ardından, özellikle evlerinden edilen insanları ve onlara ev sahipliği yapan toplulukları desteklemeyi amaçlayan 17 milyon euro değerinde yeni ve acil insani yardımı onayladık" ifadelerini kullandı.

"UNIFIL'in güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum"

"BM Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) ve İtalyan ikili misyonu MIBIL bünyesinde görev yapan tüm askerlere teşekkür etmek için de buradayım" diyen Meloni, "Bu askerler yıllardır Lübnan ve İsrail arasındaki sınırın istikrarına katkıda bulunmuşlardır ve çatışma sonrası her türlü senaryoda onlara ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle UNIFIL'in hedef alınmasını kabul edilemez bulduğumu yineliyor ve bir kez daha tüm taraflardan bu askerlerin her birinin güvenliğinin garanti altına alınması için çaba göstermelerini istiyorum. UNIFIL'in güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Sadece UNIFIL'i güçlendirerek sayfayı çevirebiliriz. Bence UNIFIL'in başlangıçtaki misyonuna geri dönmeliyiz ve bunu Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde düzgün bir şekilde yapmalıyız" diye konuştu.

Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için en iyi şartlara sahip olması gerektiğine inandığını söyleyen Meloni, "Amaç, Lübnan makamlarıyla mutabık kalınarak mevcut eğitim ve öğretim programlarını güçlendirmek suretiyle Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin genel kabiliyetlerini arttırmaktır" dedi.

"Mültecilerin Suriye'ye geri dönebilmeleri için Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz"

Lübnan Başbakanı Mikati ile ülke içinde yerinden edilmiş insanların durumunu ve Lübnan'ı uzun süredir etkileyen mülteci krizini derinlemesine ele aldıklarını kaydeden Meloni, "Bir buçuk milyon Suriyeli mülteciye ek olarak Lübnan'da bir milyondan fazla yerinden edilmiş insan olduğu tahmin ediliyor. Yerlerinden edilmiş insanlarla ilgili olarak, daha önce de ifade ettiğim gibi, İtalya bu konuyu Avrupa ve uluslararası düzeye taşıyarak elini uzatmaya kararlıdır. Mülteciler konusuna gelince, İtalya bu konuyla uzun süredir ilgilenmektedir ve mültecilerin Suriye'ye geri dönebilmeleri için gerekli şartları oluşturmak üzere Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu geri dönüşün gönüllü, güvenli, sürdürülebilir ve onurlu olması gerektiği açıktır" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) bu amaçla sürdürdüğü çabalarını desteklediklerini aktaran Meloni, "Sonuç olarak, Sayın Başbakan, İtalya'ya her zaman güvenebileceğinizi biliyorsunuz. Bu dost ülkeye barış ve refahı geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. - BEYRUT