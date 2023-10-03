İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Halk TV yayınında İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma, terör örgütü propagandası yapmak ve suçu ve suçluyu övmek suçlarıyla ilgili açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında; dün Halk TV yayınında sarf ettiği, İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında; Halk TV yayınında 1 Ekim'de Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlattı. Aslan hakkındaki soruşturmanın; "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarının işlendiği iddiası ile açıldığı bildirildi.

Öte yandan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı X'te (Twitter); "Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.