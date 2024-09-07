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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. İmamoğlu, Ünlüce ile bir araya gelerek Eskişehir'deki bayrak devrinin önemini vurguladı. İmamoğlu, CHP'li başkanların yönettiği büyükşehir belediyesi sayısının artmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ziyarette bulundu.

Ünlüce'yi makamında ziyaret ettikten sonra Meclis Salonu'nda CHP'li Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya gelen İmamoğlu, yaptığı konuşmada, Eskişehir'de bir bayrak devri yaşandığını söyledi.

İmamoğlu, Eskişehir'in ilk kadın belediye başkanı Ünlüce'nin bu kimliğiyle çok özel bir konumunun oluştuğunu belirterek, "Tabii yıllardır tanıdığım, birlikte de görev yaptığımız arkadaşlarım hem Kazım Bey (Odunpazarı ilçe Belediye Başkanı Kazım Kurt) hem Ahmet Başkanımızla (Tepebaşı ilçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç) da yıllardır tanışıyoruz ve bu dostluklarla Eskişehir'e olan ilgimiz hep yüksek oldu." dedi.

CHP'li başkanların yönettiği büyükşehir belediyesi sayısının son yerel seçimde 14'e yükseldiğini hatırlatan İmamoğlu, bu belediyelerin tarihi bir sorumluluk üstlendiğini anlattı.

Ekrem İmamoğlu, 2019'da üstlenilen büyük sorumluluğun daha da büyüyerek devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Temel amacımız; şehirlerimizde oluşturduğumuz mutluluğu bütün Türkiye'ye yayabilmek. Bunun da yolu açıkçası belediyelerin başarısından geçiyor. Bu bakımdan Ayşe Başkanımızın hem geçmiş belediye deneyimi hem hep beraber omuz omuza veren ortak akıl felsefemiz ve bunun aslında Türkiye'nin bütününe yansıyabilecek şekilde Türkiye Belediyeler Birliğinde de birlikte görev yapıyor olmamız, çok yönlü mücadele sahasını bize sunuyor. Bu bir avantaj. Yorulacağız ama yorulmayacağız. Çok çalışacağız, durmayacağız. Bu şekilde umuyorum ki milletimizin, ülkemizin, şehirlerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, hanımefendilerin, beyefendilerin hak ettiği iyi yaşamı bütün şehirlerde ortaya koyacağız."

Programı kapsamında Odunpazarı Modern Müze'de 5'inci kuruluş yıl dönümü ve "Ehlikeyf" sergisinin açılış törenine katılan İmamoğlu'na, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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