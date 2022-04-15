İstanbul'a belediye başkan adayı mı olacak? Bakan Karaismailoğlu'ndan iddialara yanıt

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da düzenlenen iftar programında ulaştırma muhabirleriyle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı iddialarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Ben şu anda Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı'yım. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde de 24 yıl çalıştım en son bürokrat olarak da en üst seviyede görev alan birisi olarak İstanbul'un tamamını planlamış ve altyapısını çok iyi bilen birisi olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet etme görevi bana verildi. Ben onun kutsallığını ve fırsatını bulduğum için ülkemize hizmet etmek adına canla başla çalışıyorum.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Şu anda Kanal İstanbul için hem demiryolu hem de karayolu çalışmalarımıza başladık. Özellikle demiryolu tarafında Kanal İstanbul'un altından geçecek olan Halkalı-Ispartakule Demiryolu projesine başladık. Yine Sazlıdere Köprüsüyle Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy Otoyolu Projesini Kanal İstanbul'a göre projelendirerek başlandı ve çalışmaları devam ediyor.

"KARADENİZ'DEKİ 22 GEMİYİ ALMAMIZ GEREKİYOR"

Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahilinde bekleyen 22 tane gemimiz var. Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık. O gemileri oradan almamız gerekiyor. Başlarda 200'ün üzerinde mürettebat vardı. Bunların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 tane daha mürettebat var ama onlar tahliye talebinde bulunmadılar.

"UKRAYNA'DAKİ MAYINLARIN SERBET BIRAKILMASI BİZE GARİP GELİYOR"

Mayınlara ilişkin 2 tarafta farklı şeyler söylüyor ama o mayınların bu kadar kısa sürede İstanbul yakınlarına kadar gelmesi mümkün değil çünkü Ukrayna'daki mayınların serbest bırakılması bize garip geliyor. O yüzden sürekli mayın tarama gemileri dolaşıyor. Tabi bu da bir endişe yaratıyor."