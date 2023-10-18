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İsrail'in Gazze'de hastane saldırısı Erzurum'da protesto edildi

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Politika Haberleri

İsrail'in Gazze'de El-Ahli Hastanesi'ne saldırısından sonra Erzurum'da toplanan vatandaşlar, İsrail'i protesto etti. Filistin bayraklarıyla sloganlar atan vatandaşlar, saldırıya sert tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze'de hastane saldırısı Erzurum'da vatandaşlar tarafından protesto edildi.

İsrail'in Gazze'de El-Ahli Hastanesi'ne saldırısından sonra sosyal medya üzerinden toplanan çok sayıda Erzurumlu, önce araç konvoyu, ardından Lala Paşa Camii meydanında toplanarak İsrail'i protesto etti.

Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan vatandaşlar, bombalı saldırıya sert tepki gösterdiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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