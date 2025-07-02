İsrail Bakanı Ron Dermer, ABD'de Gazze'de Ateşkesi Görüşecek

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Washington D.C.'de ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile görüşerek " Gazze'de ateşkesi" ele alacak.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ABD'ye ziyaret gerçekleştiriyor. İsrail medyasına açıklama yapan bir yetkili, Dermer'in bugün başkent Washington D.C.'de ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile görüşeceğini belirtti. İsrailli yetkili, "Ron Dermer düzenli olarak Beyaz Saray'ı ziyaret ediyor. Bu, Başkan Trump İsrail ve Gazze için barış yolunu takip etmeye devam ettikçe sürecek" dedi. Dermer'in, yapacağı görüşmelerde, İran ile İsrail arasında yaşanan 12 günlük savaşın ardından bölgesel diplomatik anlaşma ihtimallerini ve Gazze'de ateşkesi ele alacağı bildirildi. - WASHINGTON