İran'da teslim çağrısı: "Yabancı servislerin askerlerine dönüşenler 3 gün içinde teslim olsun"

İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, ülkede olaylara karışan ve yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilere teslim olmaları çağrısında bulunarak, "Yabancı servislerin aldatmasına kapılarak onların askerlerine dönüşen kişiler teslim olabilirler. Üç gün içinde teslim olmaları halinde cezaları kesinlikle büyük ölçüde azaltılacaktır" dedi.

İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, ülkede son dönemde yaşanan protesto ve eylemlere ilişkin devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Ülkede istikrarın ve güvenliğin yeniden tesis edildiğini belirten Radan, güvenlik güçlerinin görevini yerine getirdiğini söyledi. Radan, "Kargaşa çıkaranlar ve terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok sayıda kişi yakalanmış durumda ve tamamı suçlarını itiraf etti. Şiddet, cinayet ve sabotaj eylemlerine ilişkin dosyalar oluşturuldu ve şu an inceleme aşamasındadır" ifadelerini kullandı.

"Teslim olanların cezaları büyük ölçüde azaltılacak"

Olaylara karışan ve yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilere teslim olmaları çağrısında bulunan Radan, "Bu süreçte bazı gençler veya kişiler, istemeden ve aldatılarak bu olayların içine çekilmiş olabilir. Bu kişileri düşmanın askerleri değil, 'aldatılmışlar' olarak görüyoruz. Yabancı servislerin aldatmasına kapılarak onların askerlerine dönüşen kişiler teslim olabilirler. Üç gün içinde teslim olmaları halinde cezaları kesinlikle büyük ölçüde azaltılacaktır" dedi.

"Eylemlere liderlik edenlere müsamaha gösterilmeyecek"

Eylemlere liderlik edenler ve terör eylemlerine karışanlara müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Radan, "Eylemlere liderlik yapanlar, bilinçli şekilde kargaşa çıkaranlar ve düşmanlarla iş birliği içinde olanlar hakkında sert şekilde işlem yapılacaktır" şeklinde konuştu. - TAHRAN