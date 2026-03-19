Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Altyapımız yeniden hedef alınırsa (saldırılarda) hiçbir kısıtlama olmayacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in enerji altyapısına yönelik saldırılarına sınırlı güçle yanıt verdiklerini belirtirken, gelecekteki saldırılara karşı daha sert önlemler alacaklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in enerji altyapısına yönelik saldırılarına sınırlı güçle karşılık verdiklerini belirterek, "Altyapımız yeniden hedef alınırsa (saldırılarda) hiçbir kısıtlama olmayacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altyapımıza yönelik İsrail saldırısına verdiğimiz karşılıkta, gücümüzün yalnızca küçük bir kısmını kullandık. Bu sınırlı tutumun tek nedeni, talep edilen gerilimi azaltma çağrısına saygı göstermemizdi. Altyapımız yeniden hedef alınırsa hiçbir kısıtlama olmayacak. Bu savaşın sona ermesi, sivil altyapımıza verilen zararın ele alınmasını gerektirir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Telefonda Arakçi'ye fena çıkışmış: Bari biz buradayken yapmayın
Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler

Üç çilek transferi birden! İşte o isimler
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi

Yıldız isme ''Güle güle'' dedi
İngiltere'de öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı

Öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi duyurdu
Galatasaray'da Leroy Sane krizi: İpleri neredeyse kopardı

İpleri neredeyse kopardı
Dışişleri de doğruladı: Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti

Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti