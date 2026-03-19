İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Altyapımız yeniden hedef alınırsa (saldırılarda) hiçbir kısıtlama olmayacak"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altyapımıza yönelik İsrail saldırısına verdiğimiz karşılıkta, gücümüzün yalnızca küçük bir kısmını kullandık. Bu sınırlı tutumun tek nedeni, talep edilen gerilimi azaltma çağrısına saygı göstermemizdi. Altyapımız yeniden hedef alınırsa hiçbir kısıtlama olmayacak. Bu savaşın sona ermesi, sivil altyapımıza verilen zararın ele alınmasını gerektirir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

