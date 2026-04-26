İran Dışişleri Bakanı Arakçi yeniden İslamabad'da

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik yürütülen arabuluculuk süreci, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İran'ın bu sürece ilişkin görüş ve şartlarını ele almak üzere yeniden Pakistan'a geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'daki temaslarını tamamladı. Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, Arakçi'nin İslamabad'daki temaslarında, Pakistanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelerek ABD ile yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik yürütülen arabuluculuk süreci, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İran'ın bu sürece ilişkin görüş ve şartlarını ele alması öngörülüyor.

Sıradaki durak Moskova

Diplomatik temaslar kapsamında Arakçi'nin İslamabad'daki ikinci ziyaretinin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya geçmesi öngörülüyor. Ziyaretin, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler başta olmak üzere çeşitli başlıklarda sürdürülmesi bekleniyor.

Diplomatik tur üç başkentte sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayan diplomatik turuna ilk olarak İslamabad'dan başlamış, daha sonra da Umman'ın başkenti Maskat'ta temaslarda bulunmuştu. Maskat ziyaretinde Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya gelen Arakçi'nin, bölgedeki gelişmeler, ABD ile yaşanan gerilim ve diplomatik çözüm arayışlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtilmişti.

Programı kapsamında Moskova'ya geçmesi beklenen Arakçi'nin, bu ziyaret öncesinde yeniden İslamabad'a dönerek temaslarını sürdürmesinin planlandığı, ikinci temas turunda ise arabuluculuk sürecinin seyri ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik başlıkların ele alınacağının öngörüldüğü aktarılmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
