Haberler

İran'dan Almanya'ya "gereksiz savaş" cevabı: "İran'a yönelik Amerikan-İsrail saldırısı küçümsenemez"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın ABD-İsrail saldırılarını 'gereksiz savaş' olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Bekayi, saldırının BM Şartı'nı ihlal ettiğini ve kınanması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın İran'a yönelik saldırıları "gereksiz bir savaş" olarak değerlendirmesine verdiği cevapta, "İran'a yönelik Amerikan- İsrail saldırısı, "gereksiz bir savaş" olarak küçümsenemez" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "gereksiz bir savaş" olarak değerlendirmesine tepki gösterdi. Bekayi, Steinmeier'a hitaben sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Başkan, bölgemizin ve dünyanın karşı karşıya olduğu mevcut krizin, doğrudan ABD'nin Mayıs 2018'de JCPOA'dan (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) hukuka aykırı ve keyfi bir şekilde çekilmesinden kaynaklandığı doğrudur. Bu dayatılan savaşın önlenebileceği ve önlenmesi gerektiği de doğrudur" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın saldırganların keyfi ve kaprisli kararlarına dayanarak başka bir egemen ülkeye karşı güç kullanma hakkı verecek herhangi bir "gerekli savaş" kavramını içermediğini ifade eden Bekayi, "İran'a yönelik Amerikan-İsrail saldırısı, sadece 'gereksiz bir savaş' olarak küçümsenemez veya yeniden çerçevelenemez. Bu, BM Şartı'nın 2(4) maddesinin açık bir ihlaliydi. Egemen bir devlete karşı alenen işlenmiş bir saldırı eylemiydi. Hukukun üstünlüğüne ve BM Şartı'na değer veren her ülke, bu saldırı eylemini kesin bir dille kınamalı ve hesap sorulmasını talep etmelidir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'den Guardiola'ya unutamayacağı jest

Ayrılacağını açıkladıktan sonra olanı hayatı boyunca unutamayacak
Semih Kılıçsoy hakkında son karar çıktı

Semih hakkında son karar çıktı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son hali dikkatlerden kaçmadı

Basın toplantısına damga vuran görüntü

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı