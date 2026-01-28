Haberler

İran'ın BM Daimi Temsilciliği: "İran daha önce hiç görülmediği şekilde karşılık verecektir"

İran, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yığınağına ve Trump'ın açıklamalarına karşılık vererek, diyalog için hazır olduğunu ancak kendini savunmak zorunda kalırsa karşılık vereceğini duyurdu. ABD'nin geçmişteki askeri müdahaleleriyle ilgili eleştirilerde bulundu.

İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, "İran karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyalog için hazır haldedir ancak zorda bırakılırsa kendini savunacaktır ve daha önce hiç görülmediği şekilde karşılık verecektir" denildi.

ABD Orta Doğu'daki askeri yığınağını artırırken İran'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın taraflar arasında yükselen gerilime ilişkin son açıklamasına bir tepki daha geldi. İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, "İran karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyalog için hazır haldedir ancak zorda bırakılırsa kendini savunacaktır ve daha önce hiç görülmediği şekilde karşılık verecektir" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya üzerinden yayımlanan açıklamada ayrıca, "ABD, en son Afganistan ve Irak'ta savaşlara girdiğinde 7 trilyon dolardan fazla kaynağı israf etmiş ve 7 binden fazla Amerikalı hayatını kaybetmişti" denildi.

Trump: "Zaman daralıyor"

Trump, İran'ın yanı sıra diğer ülkelerin de tepkisini toplayan açıklamasında, "Çok hızlı, büyük güçle, coşkuyla ve kararlılıkla hareket ediyor. Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln liderliğinde ilerliyor. Venezuela'ya yapıldığı gibi, bu filo da görevini hızla ve gerekirse şiddet kullanarak yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli. Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. Nükleer silahlar yok. Tüm taraflar için iyi olan bir anlaşma. Zaman daralıyor. Daha önce İran'a söylediğim gibi anlaşma yapın. Yapmadılar ve 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' oldu. İran'a yönelik büyük bir yıkım yaşandı. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Bunun tekrar olmasına izin vermeyin" demişti. - NEW YORK

