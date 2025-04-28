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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Karabağ, Azerbaycan'ın Ayrılmaz Bir Parçasıdır'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Karabağ, Azerbaycan'ın Ayrılmaz Bir Parçasıdır'
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı ve iki ülke ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, " Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır ve buna saygıyla yaklaşıyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye düzenlediği resmi ziyarette Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Azerbaycan ve İran hükümet yetkililerinin son aylarda birbirleriyle yakın temaslarda bulunduklarını hatırlatan Aliyev, "Birçok sorun çözüldü. Ziyaretinize hazırlık kapsamında pek çok konu da görüşüldü. Bugün önemli belgeler imzalanacak ve alınacak kararlar iki kardeş halkı birbirine daha da yakınlaştıracak" dedi.

"Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır"

Azerbaycan'ın Karabağ'da ve sahip olduğu diğer bölgeler üzerindeki haklarını tanıdıklarını belirten Pezeşkiyan, "İnanıyoruz ki Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır ve buna saygıyla yaklaşıyoruz. Elbette burada bulunmamız, ilişkilerimizin ve birliğimizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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