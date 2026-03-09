Irak Başbakanı Sudani'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran'ın yeni dini lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran'ın yeni dini lideri seçilen Ali Hameney'in oğlu Mücteba Hamaney'i tebrik etti. Sudani mesajında, "Mücteba Hamaney'i İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni dini lideri olarak seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sudani, mesajında ayrıca Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini yineleyerek, İran'daki yeni liderliğin bu hassas dönemi yönetme ve İran halkının birliğini güçlendirme konusunda başarılı olacağına olan güvenini dile getirdi. Irak'ın İran ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Sudani, Irak'ın İran'ın egemenliğine yönelik askeri operasyonları desteklemediğini belirterek, bölgedeki istikrar ve halkların güvenliği için çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı