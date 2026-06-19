Haberler

İngiltere'de iki yolcu treni çarpıştı: Yaralılar var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'nin Bedford bölgesinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Can kaybı yaşanmazken, Londra dahil çevre bölgelerde ulaşım aksadı.

İngiltere'nin Bedford bölgesinde iki yolcu treninin çarpıştığı kazada bazı yolcular yaralandı. Londra'dan çıkan tren seferlerinin aksadığı ve Luton ile Bedford bölgeleri arasındaki demiryolu hattında tüm seferlerin durdurulduğu açıklandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaklaşık 96 kilometre uzaklıkta bulunan Bedford bölgesinde iki yolcu treni çarpıştı. İlk incelemelere göre can kaybının yaşanmadığı kazada birçok kişinin yaralandığı kaydedildi. Trenlerdeki yolculardan biri, çarpışma anının "büyük bir patlamaya" benzediğini söylerken, bazı yolcuların koltuklarından savrulduğunu bildirdi. Yolcu, "Çok kan vardı. Birçok kişi yüzünden yaralandı" ifadelerini kullandı. Yolcu, çarpışma sırasında trenin hızlı gittiğini düşünmediğini, ancak olayın büyük bir kafa karışıklığına yol açtığını söyledi. Başka bir yolcu ise bazı kişilerin kaza sonrasında kan kustuğunu kaydetti.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü, bölgeden uzak durulması ve yolculukların planlanmadan önce kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Ambulans hizmetleri, olay yerine hava ambulansı da dahil olmak üzere çok sayıda ekibin sevk edildiğini bildirdi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander kazaya ilişkin açıklamasında, olaydan derin endişe duyduğunu belirtti.

Londra da dahil olmak üzere çevre bölgelerde ulaşım olumsuz etkilendi

Kaza, başkent Londra da dahil olmak üzere çevre bölgelerdeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Demiryolu işletmecisi Thameslink, Luton ile Bedford bölgeleri arasındaki tüm seferlerin durdurulduğunu bildirdi. Açıklamada, bölgedeki tüm hatların yerel saat ile 17.30'dan bu yana ulaşıma kapalı olduğu kaydedildi. Şirket, yolculara seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulunurken, zorunlu seyahatlerde ciddi gecikmeler yaşanacağı ve bu nedenle alternatif güzergahların kullanılmasının gerekebileceği uyarısını yaptı.

East Midlands demiryolu şirketi ise Londra'daki St. Pancras ile Leicester tren istasyonları arasındaki seferlerin de aksadığını ve Londra'dan kalkış yapması planlanan trenlerin günün geri kalanında çalışmayacağını duyurdu. Şirket, yolculara seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Ünlü türkücü İsmail Altunsaray ailesinin gözü önünde trafikte dehşeti yaşadı

Ünlü türkücü trafikte dehşeti yaşadı: Çocuğunun gözü önünde saldırdı
'Mutlak butlan' kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt

"Kanıtlarsanız genel başkanlığı bırakırım"
Yola yeni dökülen sıcak asfaltı kovalarla çaldılar

Bu kadarı da olmaz! Yola yeni dökülen sıcak asfaltı çaldılar
Salah'ın yerine 100 milyon Euro'luk yıldız

Salah'ın yerine 100 milyon Euro'luk yıldız! İşte o isim
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak