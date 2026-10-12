İngiltere Başbakanı Burnham, 2016 Brexit referandumuna Rusya müdahalesi olduğunu söyledi

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Rusya'nın Brexit referandumuna müdahale ettiğini belirterek, "Downing Street'e gelirken '2016 referandumuna Rusya'dan müdahale oldu mu?' diye sordum. Aldığım cevap, çok açık bir şekilde 'Evet, oldu' şeklindeydi" dedi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, "The Rest is Politics" podcast programına katılarak sunucular Alastair Campbell ve Rory Stewart'ın sorularını yanıtladı. Programda İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmasına yönünde adım atıp atmayacağı sorusuna Burnham, "Durum bunu gerektiriyor" dedi.

"Bunun halkın onayıyla yapılması gerektiğini düşünüyorum"

İngiltere'nin AB'den ayrılma referandumu Brexit'in yarardan çok zarar getirdiği şeklindeki açıklamalarını tekrarlayan Burnham, Avrupa ile daha yakın bütünleşmeyi savunan bir politika izleyeceğini söyledi. Burnham, "AB ile uzun vadeli seçeneklerin neler olduğu konusunda daha fazla çalışma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama hemen bir sonuca atlamamalıyız. Avrupa ile ilişkiler konusunda insanlara karşı dürüst olacağım ve uzun vadede varılacak noktaya halkın karar vermesini sağlayacağım" dedi.

Bunun için bir "AB'ye katılım referandumu" mu gerekeceği sorusuna Burnham, "Bunun halkın onayıyla yapılması gerektiğini düşünüyorum ancak şimdiden bunun tam olarak nasıl olacağını söylemeyeceğim" şeklinde cevap verdi.

"Bence eskisinden fazla çekişme yaşayan bir ülkeyiz"

İngiltere'nin Brexit'in ardından "zararlı, yönsüz ve bölünmeyle geçen" bir on yıl geçirdiğini söyleyen Burnham, "Bence eskisinden fazla çekişme yaşayan bir ülkeyiz. Yön duygumuz daha zayıf. Bunların hepsi, başbakan olarak düzeltmeye çalıştığım şeyler" dedi.

" Rusya'dan Alman siyasetine yayılan yanlış bilgiler ve kasıtlı dezenformasyon kesinlikle var"

Almanya ve Fransa'da sağın yükselişini de değerlendiren Burnham, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kendisine aşırı sağcı AfD'nin "Rusya ile açıkça bağlantılı olduğunu ve Rusya'dan finansman aldığını da söylediğini" anlattı.

Burnham, " Rusya'dan Alman siyasetine yayılan yanlış bilgiler ve kasıtlı dezenformasyon kesinlikle var. Ben de göreve başlarken aynı soruyu sordum. Çünkü yakın zamanda BM'de tam da bu konuda bir konuşma yaptım. O zamanlar İngiltere'nin demokratik sürecine devlet destekli müdahalenin boyutunu bildiğimizi düşünmüyorum. Downing Street'e gelirken '2016 referandumuna Rusya'dan müdahale oldu mu?' diye sordum. Aldığım cevap, çok açık bir şekilde 'Evet, oldu' şeklindeydi. Bunu açıkça kayda geçirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun, Almanya ve Fransa'daki seçmenlerin bu siyaset türünün (aşırı sağ) bir kısmının düşmanlarımız yani Rusya tarafından kışkırtıldığını anlamasına yardımcı olacağını düşünüyorum" dedi.

Burnham, Rusya'nın Brexit referandumu sırasındaki faaliyetlerinin türü veya kapsamı hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

"Rusya, açık bir şekilde demokratik süreçlerimize müdahale etmeye çalıştı"

BBC Breakfast programında Burnham'ın açıklamalarını yorumlayan İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Afganistan ve Pakistan'dan sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty, Rusya'nın 2016'daki Brexit referandumuna müdahalesine ilişkin kanıt taleplerine, "ayrıntıya girmeyeceği" ifadeleriyle yanıt verdi. Doughty, "Rusya, açık bir şekilde demokratik süreçlerimize müdahale etmeye çalıştı. Bilgi savaşı yürütüyorlar. Yalnızca bu yıl dezenformasyon ve propaganda için 1,5 milyar sterlin harcıyorlar" dedi.

Doughty, Burnham'ın Rusya'nın referanduma müdahale ettiği iddialarını AB'ye yeniden katılmak istediği için gündeme getirdiği suçlamalarını ise reddetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı