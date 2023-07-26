Üye Girişi
Haberler

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya AK Parti'ye geçti

Politika Haberleri

İYİ Partiden istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende Kaya'ya rozet takıldı.

İYİ Partiden istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Ak Parti'ye geçti.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törenle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika

Aytekin Kaya İncirliova AK Parti Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title