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İmamoğlu ve Özdağ'dan Yerel Demokrasi Üzerine Önemli Açıklamalar

İmamoğlu ve Özdağ'dan Yerel Demokrasi Üzerine Önemli Açıklamalar
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. İmamoğlu, yerel demokrasinin önemine vurgu yaparak seçme ve seçilme hakkının korunması gerektiğini belirtti. Özdağ ise yerel demokrasinin bölücülük olarak kullanılmasına karşı olduklarını ifade etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Özdağ ve İmamoğlu açıklama yaptı.

İmamoğlu, TBB olarak yaptıkları çalışmaları bir dosya haline getirerek siyasi partilerle paylaşacaklarını belirtti.

Demokrasinin gelişmesine değinen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Seçme ve seçilme hakkının sekteye uğramadığı, güven kaybının yaşanmadığı bir mekanizmanın kurulmasının da bu yolculuğa katkı sağladığına olan inancımız tamdır. Kayyımla ilgili sürecin işletilmesinde görmek istemediğimiz birtakım tutum ve davranışların olmaması, aynı zamanda suçun ve cezanın kişiselliği üzerinden oluşacak bir görevden uzaklaştırma sonrasında meclisin de yok sayılmaması ve mecliste seçimlerin olması gerektiği gibi aşamalı hukuksal sürecin işletilmesi değerlidir."

Siyasetçilerin toplumu kışkırtacak, kızdıracak ve birbirine düşürecek dili kullanmamaları gerektiğini ifade eden İmamoğlu, tepki veya desteklerin de demokrasi içinde olması gerektiğini söyledi.

"Yargı kararıyla görevden alınması noktasındayız"

Ümit Özdağ da yerel demokrasinin çok önemli olduğunu, ancak bunun "bölücülük" olarak kullanılmasına karşı olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin kendini terör örgütleri ve onlarla aynı çizgide olanlara karşı korumak zorunda olduğunu belirten Özdağ, devleti hukuk içerisinde savunmak gerektiğini dile getirdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolde kayyım müessesesinin gerekli olduğu, ancak bunun yargı yoluyla yapılması gerektiği maddesinin eklediklerini bildiren Özdağ, "Bugün de terörle ilişkili olduğu tespit edilen belediye başkanlarının ancak yargı kararıyla görevden alınması noktasındayız." diye konuştu.

Özdağ, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevinden uzaklaştırılmasının da devlete yaraşır bir şekilde ve yargı kararıyla olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
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