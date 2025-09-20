İletişim Başkanı Duran: Özgür Özel'in açıklamaları akıl tutulmasıdır

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamaları apaçık bir akıl tutulmasıdır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamaları apaçık bir akıl tutulmasıdır. Uluslararası sistemde etkin lider eksikliğinin öne çıktığı bir dönemde ülkemiz dünyanın en tecrübeli liderlerinden birisine sahiptir. Küresel ve bölgesel jeopolitiğin derin sarsıntılar yaşadığı günümüzde Cumhurbaşkanımız ülkemizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumakta ve dünyanın neresinde olursa olsun haksızlıklara karşı çıkarak mazlumlara destek vermektedir. Cumhurbaşkanımız her yıl olduğu gibi bu yıl da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılışı için New York'a gidecek ve BM Genel Kurulu'nda yapacağı hitabın yanı sıra çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme gerçekleştirecektir. Ardından Washington'da ABD Başkanı Trump ile bir görüşme gerçekleştirecektir. Türkiye ile ABD arasındaki gündem başlıkları milli menfaatlerimiz doğrultusunda yürütülmektedir. Özel'in son günlerdeki iddialarında sergilediği dış politika gerçekliğine aykırı manipülatif tutumu ve kifayetsiz kampanyası üzüntü vericidir. Bu aşamada kendisine tavsiyemiz, muhataplarının bile övgüyle bahsettiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın engin diplomasi tecrübesini ve ülkemizin menfaatlerini nasıl koruyup geliştirdiğini takip ederek tecrübe kazanmasıdır" ifadelerini kullandı.