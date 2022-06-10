İl Genel Meclisinin haziran oturumları tamamlandı - Haberler

İl Genel Meclisinin haziran oturumları tamamlandı Sivas'ta İl Genel Meclisinin haziran ayı oturumları tamamlandı. Sivas'ta İl Genel Meclisinin haziran ayı oturumları tamamlandı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 5 gün süren haziran ayı oturumları, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ve Başkan Vekili Fikret Doğruyol başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis, oturumlarda gündem maddelerini görüşerek karara bağladı. Oturumlarda, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca Meclis İhtisas Komisyonları oluşturuldu, 2022 yılı bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında ödenek aktarımı yapılmasına karar verildi. Temmuzda tatile girecek olan meclis, ağustos ayı oturumlarında tekrar bir araya gelecek. AA / Göksel Cüneyt İğde - Politika Politika Güncel Haberler

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