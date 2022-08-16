Haber : İl Başkanı Yıldırım, "Biz hiçbir zaman sorunları çözümsüz bırakmadık" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İl Başkanı Yıldırım, "Biz hiçbir zaman sorunları çözümsüz bırakmadık"

İl Başkanı Yıldırım, 'Biz hiçbir zaman sorunları çözümsüz bırakmadık'

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İl Başkanı Yıldırım'a AK Parti İl Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz eşlik etti. Hem esnafa hem de vatandaşa kulak veren İl Başkanı Yıldırım, onlarla hasbihal ederek sorun ve talepleri dinledi. Göreve geldiğinden bu yana esnaf ve vatandaşla iç içe olduğunu ifade eden İl Başkanı Yıldırım, "Esnafımızın sorunlarını, taleplerini dinledik. Biz hiçbir zaman sorunları çözümsüz bırakmadık. Talepleri gerekli mercilere ileteceğiz. AK Parti Bilecik İl Teşkilatı olarak her zaman sahalarda olduk ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Servet Yılmaz AK Parti Bilecik Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title