IKBY'deki Peşmerge birleştirme süreci partiler arasındaki sorunlar nedeniyle etkileniyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Peşmerge birliklerinin birleştirilmesi süreci, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki sorunlar nedeniyle etkileniyor. Peşmerge Bakanlığı Reform Birimi Sorumlusu Şahevan Selam, bu konuda yapılan açıklamalarda, uluslararası güçlerin de reform programına destek verdiğini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Reform Birimi Sorumlusu Şahevan Selam, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki sorunların partilere ait Peşmergelerin birleştirilmesi sürecini etkilediğini söyledi.

Selam, KDP ile KYB kontrolündeki Peşmerge birliklerinin tek çatı altında toplanması projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD, İngiltere ve Almanya'nın Peşmergenin birleştirilmesi konusunda rol oynadığını belirten Selam, IKBY Hükümetinin de Peşmerge reform programını uyguladığını kaydetti.

Selam, Koalisyon Güçleri ve NATO'nun da reform programına destek olduğunu ve programın seyrini takip ettiklerini ifade etti.

Şu an Peşmerge Bakanlığında 20 tugay bulunduğu ve bunların 12'sinin ortak tugaylar olduğunu aktaran Selam, bununla gelecekte vatandaşlarının herhangi bir partiye bağlı olmadan Peşmerge olabilmesinin amaçlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"KDP ve KYB'ye bağlı Peşmerge birliklerinde sorunlar çıkıyor. O nedenle partiler arasında anlaşmazlık büyüyünce Peşmergenin birleşmesiyle ilgili süreç de etkileniyor.

Peşmerge birliklerinin birleştirilmesi ve bu konudaki reformlar 2015'te başladı. Biz programı uygulamaya devam ediyoruz ancak koalisyon güçlerinin çekilme tehlikesi var. Onlar da IKBY'ye bu noktada baskı yapıyor ve reformların daha iyi ilerlemesini istiyorlar."