İcra memurları, CHP kurultay davasında verilen ihtiyati tedbir kararını Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararı, icra memurları tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Davacı avukatı, Kılıçdaroğlu'nun artık CHP Genel Başkanı olduğunu açıkladı.

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine gelerek Kılıçdaroğlu'na iletti.

Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu karar, davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Bundan sonrası partimizin iç işleyişi ve iç siyasetine yönelik. Artık yeni bir süreç başladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum ve kendisinin partiyi bir şekilde birlik içerisine sokacağına inancım tam. Herkese, ülkemize, partililerimize, vatanımıza bu kararın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Görev şu anda tebliğ edildi mi? Kemal Kılıçdaroğlu, artık genel başkan diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Üregen, "Evet, şu an CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi.

Üregen, "Prosedür tamamlanmış mı oldu?" sorusuna ise "Ufak tefek prosedürler var. Onlarla ilgili de süreç içerisinde bilgilendirme yapacağız." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
