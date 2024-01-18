İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides'i kabul etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides'i makamında kabul etti.

Bakan Yerlikaya ile Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides Ankara'da bir araya geldi. İki heyet arasındaki görüşmede, iki bakanlığın sorumlulukları çerçevesinde iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ortak mücadele için iki ülke arasındaki iş birliği yolları ele alındı. Ayrıca Türkiye- Yunanistan Sahil Güvenlik makamları arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi konusu değerlendirildi.

Öte yandan, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bir nezaket ziyaretinde bulundu. - ANKARA