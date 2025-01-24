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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı Ziyaret Etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Bursa'daki programı kapsamında Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bursa ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Bursa programı çerçevesinde Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Bursa'da 2023-2024 yıllarında Bursa Valisi olarak görev yapan Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile Bursa İl Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette, Bursa ile ilgili çalışmalar konuşuldu.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız 2023-2024 yıllarında Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaparken, o dönemde Mahmut Demirtaş'ta Bursa Valisi olarak görev yapıyordu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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