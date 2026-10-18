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İbrahim Karaca, Yeni Parti Ankara İl Başkanlığına yüzde 70'ten fazla destekle seçildi

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Yeni Parti Ankara İl Başkanlığı ön seçiminde üyelerin yüzde 70'inden fazlasının desteğini alan İbrahim Karaca il başkanı seçildi. Karaca, diğer adaylara teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi, "Ön seçimi geride bıraktık, şimdi hedef iktidar" dedi.

Yeni Parti Ankara İl Başkanlığı için bugün gerçekleştirilen ön seçimde, oy kullanan üyelerin yüzde 70'inden fazlasının desteğini alan İbrahim Karaca il başkanı seçildi. Karaca, diğer adaylara teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yeni Parti Ankara İl Başkanlığı ön seçimi, bugün üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Demokratik bir yarışa sahne olan ön seçimde Yeni Parti Ankara Kurucu İl Başkanı İbrahim Karaca, oy kullanan üyelerin yüzde 70'inden fazlasının desteğini alarak Ankara İl Başkanı seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada üyelere teşekkür eden Karaca, ön seçim sürecinin geride kaldığını ve bundan sonraki dönemde ortak mücadelenin büyütülmesine odaklanacaklarını vurguladı.

Karaca'dan diğer adaylara teşekkür

Ön seçimde kendisiyle birlikte yarışan diğer adaylara da teşekkür eden Karaca, parti içi demokrasinin önemine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Karaca, seçim yarışının geride kaldığını ve bundan sonraki süreçte Ankara örgütünün ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Karaca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara İl Başkanlığı ön seçiminde şahsıma gösterdiğiniz güven ve destek için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Bugün kazanan demokrasi ve Ankara örgütümüz olmuştur. Bundan sonra ayrışmadan omuz omuza hep birlikte mücadelemizi büyüteceğiz."

Ön seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Ankara örgütünde yeni bir dönemin başladığına işaret eden Karaca, "Ön seçimi geride bıraktık, şimdi hedef iktidar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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