İmamoğlu'ndan Akşener'in "Ateşten gömleği giydiremedim" çıkışına yanıt: Her şey çok güzel olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ben İmamoğlu ve Yavaş'ın, Türk milletinin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim" çıkışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt geldi. İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak" derken, gazetecilerin, "Akşener'le görüşüyor musunuz" sorusunu, "Biz her zaman görüşüyoruz" diye cevapladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, "Ben İmamoğlu ve Yavaş'ın, Türk milletinin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim" sözlerine "Her şey çok güzel olacak" yanıtını verdi.

AÇILIŞ TÖRENİNDE SORULARI YANITLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının açılış törenine katıldı. İmamoğlu, törenin ardından basın mensupları ve vatandaşlarla birlikte tramvayla yolculuk yaptı. İmamoğlu, tramvayda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"AKŞENER'LE HER ZAMAN GÖRÜŞÜYORUZ"

Meral Akşener'le görüşüp görüşmediği ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, "Biz her zaman görüşüyoruz. Biliyorsunuz bu hattın ilk bölümünü Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu ile açmıştık. Bugün de buradayız, İYİ Parti İl Başkanımızla açıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekilimiz burada. Yolumuza nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. Biz hep söyleriz bir ittifakla bir seçim kazandık. Allah'ın izniyle bu önce dönemimizi hayırlısıyla bir bitirelim, bizi destekleyenlere layık olalım, ondan sonrası toparlanır, çözülür. Biz neyi çözmedik ki. Biz davetlerimizi her zaman yapıyoruz. Tabi resmi bir bayram, kutlama programları var, herkesin kendi konumu gereği atılması gereken devlet programları var. Buradayız, İstanbul'da ne mutlu bize ki yine başladığımız prensiplerimizle Millet İttifakı'nın değerli İl Başkanı burada" dedi.

AKŞENER'İN ÇIKIŞINA, "HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" YANITI

İmamoğlu'na, "Ben İmamoğlu ve Yavaş'ın, Türk milletinin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim." sözleri de soruldu. İBB Başkanı İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak." yanıtını verdi.

"ADAYIM DEMEK HADSİZLİK OLUR"

İmamoğlu 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde adaylık ile ilgili soruya ise, "Ben yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü aday olmanın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var partiniz var vesaire ben ilçe başkanlığından gelme biriyim, neyin nasıl deneceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade ederim, onlar zaman içinde konuşulur" dedi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da partisinin düzenlediği programa katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden sert sözlerle yüklenen Akşener, "Biz bu seçimde koltuğundan başka şey düşünmeyenlerle uğraştık. Nefsini öne koyanlarla, önce ben diyenlerle uğraştık. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu görmedim. Özür diliyorum" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A YÜKLENDİ

İmamoğlu ve Yavaş'a da yüklenen Akşener, "Ben bu iki arkadaşımızın milletimizin çağrısına kulak vereceğini düşündüm. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için hepinizden özür diliyorum. Allah şahidim ki en yaptıysam seçimi kazabilmek için yaptım. Ne yaptıysam bugün hepsinin arkasındayım. Keşke herkes bizler kadar fedakar olabilseydi ama maalesef olamadılar" diye konuştu.

"KENDİ KADROLARIMIZLA GİRELİM"

Seçime kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklayan Akşener, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim" dedi.