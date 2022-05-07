'HDP nasıl yüzde 12 alır' diyen Cübbeli Ahmet Hoca'dan tartışma yaratacak sözler: Oy verenler vatandaşlıktan çıkarılsın

"Cübbeli Ahmet Hoca" lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün Hdp'ye yönelik sert söylemleri devam ediyor. Ahmet Hoca daha önce katıldığı programda HDP hakkında, "Kürtler Müslümandır. Bunlara oy verenler arasında da Müslümanlar var Bunların ne Marksist Leninist, ne dinsiz siyoniste çalıştığı anlatılamıyor mu, ben anlamadım ya. Bu Müslümanlar nasıl bunlara rey verebilir?" demişti.

YENİ ÇIKIŞI TARTIŞMA YARATIR

Cübbeli Ahmet Hoca'dan HDP ile ilgili çok konuşulacak bir çıkış daha geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Mahmut Ünlü, "PKK militanlarını destekleyen ve bölünme niyetiyle HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarmazsanız, vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız. Bölünmeyi önleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"OYLARI 11'DEN SIFIRIN ALTINA DÜŞSÜN"

Cübbeli Ahmet Hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah partilerini ilhak eylesin, oy verenlerin bütün ellerini iptal eylesin. Allah'ım yüzde 11-12'nin altındaki reylerini sıfırın altına düşürsün. Allah tüm belaları onların üzerine onların üzerine göndersin."