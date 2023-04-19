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Hamit Çelik, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı oldu

Hamit Çelik, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı oldu

Politika Haberleri

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı görevine Hamit Çelik'in atandığı bildirildi.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı görevine Hamit Çelik'in atandığı bildirildi.

AK Parti Kütahya İl Bakanı Mustafa Önsay, yaptığı açıklamada, "AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nı görevinden milletvekili adaylığı sebebiyle istifa eden İsmail Çağlar Bayırcı'dan boşalan Merkez İlçe Başkanlığı görevine, aynı birimde başkan yardımcılığı vazifesini sürdürmekte olan Hamit Çelik getirilmiştir. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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