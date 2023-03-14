Halkın Kurtuluş Partisi: 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimlerine katılmaya hak kazanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan HKP Genel Sekreteri Sait Kıran, "Millet İttifakı'na ciddi eleştirilerimiz var ama kaba deyimle ölümle sıtma arasında tercih yapmak zorunda kaldığımız için Millet İttifakı adayı olan Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi. "

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreteri Sait Kıran, 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi.

"SEÇİMLERE 600 MİLLETVEKİLİ ADAYIYLA KATILIYORUZ"

Kıran, "On binlerce insanımızın canına, yüzbinlerce insanımızın yaralanmasına, yoksul halkımızın dişinden tırnağından arttırarak, yıllarca alın teri dökerek edindiği bütün birikimlerin yok olmasına mal olan, 11 ilimizi, 15 milyon insanımızı etkileyen, hiçbir zaman unutmayacağımız, unutturmayacağımız deprem felaketi günlerinde yeni bir seçime doğru gidiyoruz" dedi.

"ÖLÜMLE SITMA ARASINDA KALDIĞIMIZ İÇİN KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ"

HKP olarak son seçimlere 81 ilde 550 milletvekili adayı ile katıldıklarını ifade eden Kıran, Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamada "Partimiz, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlere 600 milletvekili adayıyla katılıyor. Millet İttifakı'na ciddi eleştirilerimiz var, çok büyük bir beklentimiz yok ama kaba deyimle ölümle sıtma arasında tercih yapmak zorunda kaldığımız için Millet İttifakı adayı olan Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.