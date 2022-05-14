Hakkari Valisi Akbıyık 'yılın en başarılı valisi' seçildi - Haberler

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Hakkari Valisi Akbıyık 'yılın en başarılı valisi' seçildi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Hakkari Valisi Akbıyık 'yılın en başarılı valisi' seçildi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a yılın en başarılı valisi ödülü verildi.

MALATYA (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a yılın en başarılı valisi ödülü verildi.

GAP Gazeteciler Birliği tarafından bu yıl 15.'si Malatya'da düzenlenen Uluslararası GAP Oscarları Ödül Töreninde Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık'a yılın en başarılı valisi ödülü verildi.

Vali İdris Akbıyık'ın ödülünü AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık takdim etti. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Malatya, Hakkari, Politika, Haberler

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