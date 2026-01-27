Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bakanlıkta bir araya geldi ve basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bakanlıkta görüştü. Basına kapalı görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika