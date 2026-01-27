Haberler

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bakanlıkta bir araya geldi ve basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bakanlıkta görüştü. Basına kapalı görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

