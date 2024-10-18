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Hakan Fidan ve Ararat Mirzoyan İstanbul'da Görüştü

Hakan Fidan ve Ararat Mirzoyan İstanbul'da Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Mirzoyan, İstanbul'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Güney Kafkasya Dış Politika Hakan Fidan Ermenistan Diplomasi istanbul Politika Dünya

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