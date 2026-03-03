Haberler

Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile telefon görüşmesi yaparak bölgede devam eden saldırıları ve çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmaları ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede devam eden saldırılar ele alındı. Çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

