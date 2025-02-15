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Hakan Fidan, Münih'te Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı marjında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı marjında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Bosna-Hersek'teki gelişmeler ve Balkanlar'daki durum ele alındı. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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